«Одноклассники» запустили проект ко Дню художественных промыслов

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с обществом «Знание» запустила проект ко Дню народных художественных промыслов России. Цель мероприятия — повысить интерес к культурному наследию и традиционным ремеслам страны.

В группе «Знания» в ОК опубликуют серию материалов, посвященных народным промыслам России. Среди них — резьба по дереву, художественный текстиль, традиционная игрушка, лаковая миниатюра, гжель и хохлома.

В сообществе «Путешествия по России» пройдет народное голосование, которое определит самый узнаваемый промысел страны. Те, кто на промежуточных этапах наберет большее число голосов, получат право участвовать в финале, где пользователи выберут наиболее значимый символ народного искусства страны.

Также в «Одноклассниках» стартовал фотомарафон #НародныеПромыслыОК. Участники могут выкладывать фотографии семейных реликвий и работ, связанных с народными промыслами, а также делиться их историей.

Ранее «Одноклассники» и ЦБ запустили проект о психологии мошенников.