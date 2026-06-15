«Одноклассники» и ЦБ запустили проект о психологии мошенников

«Одноклассники» и Банк России запустили двухнедельный марафон «Душевный разговор». Проект в формате доверительных бесед посвящен психологическим приемам, которые используют мошенники.

Вместо лекций и назиданий организаторы предлагают живые истории, песни под гитару и разбор реальных ситуаций. Участниками стали народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий Константин Нечетов — автор группы «Лайфхаки от Нечетова» в ОК. Они исполнят пять песен о самых частых «крючках» мошенников: страхе, спешке, жадности, доверии к авторитетам и иллюзии исключительности.

В группе «Финансовая культура» будут выходить посты с карточками и опросами на основе историй пользователей. Там разберут схемы с ложными выигрышами, дипфейками и ошибочными переводами. Пользователи также смогут установить тематические рамки на фото и поучаствовать в конкурсе частушек.

В марте в России стартовал спецпроект «Не попасть в сеть», направленный на борьбу с интернет-угрозами.