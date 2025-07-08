«Одноклассники» запустили приложение «Семья рядом» для создания открыток

Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис «Семья рядом», с помощью которого пользователи получили возможность сделать виртуальные открытки из фотографий с близкими. Чтобы создать уникальное изображение, нужно выбрать шаблон и загрузить до четырех снимков.

Пользователи, поделившиеся своими творениями на страницах соцсети, станут участниками призового розыгрыша.

На необычной открытке можно отметить близких и поздравить их с праздником. Авторы лучших изображений получат возможность выиграть главный приз — сертификат на путешествие для всей семьи.

Ранее «Одноклассники» вместе с авторами и порталом «Культура.РФ» запустили несколько проектов, приуроченных ко Дню русского языка. В честь праздника соцсеть создала шоу «Психология русской литературы» с участием экспертов. На передаче специалисты обсудили поведение героев известных произведений с точки зрения психологии, филологии, культурологии и истории.

Также соцсеть запустила проект «Говорим по-русски: дуэль поколений». Основой для него стали видеобатлы между людьми старшего поколения и молодежью. Участники угадывали значения фраз из классических литературных произведений с устаревшими словами.