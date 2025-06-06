«Одноклассники» запустили совместные проекты ко Дню русского языка

Соцсеть «Одноклассники» вместе с авторами и порталом «Культура.РФ» запустила ряд активностей в рамках Дня русского языка, который отмечают 6 июня. В шоу «Психология русской литературы» эксперты ОК обсудят поведение героев известных произведений с точки зрения психологии, филологии, культурологии и истории. А проект «Говорим по-русски: дуэль поколений» поможет разобраться, что хотели донести до читателей классики.

«Психология русской литературы» — оригинальное шоу соцсети с участием экспертов. В нем приняли участие историки Дмитрий и Дарья Вьюновы, Ника Марш, филолог Анна Крылатая и искусствовед Елизавета Красная. Ведущей проекта стала психолог Виктория Нагорная.

Они расскажут пользователям о том, что хотели донести авторы через известных персонажей — Остапа Бендера, Евгения Онегина и Татьяну Ларину, князя Мышкина, Хлестакова и Мастера. Эксперты поднимут всегда актуальные вопросы, в том числе объяснят, почему люди влюбляются в антигероев, одни взрослеют, а другие — нет, принимают доброту за слабость и не только.

Целью совместного проекта «Одноклассников» и портала «Культура.РФ» «Говорим по-русски: дуэль поколений» стало пробуждение у аудитории интереса к классической драматургии. В его основу легли видеобатлы между людьми старшего поколения (команда «Бывалые») и молодежью («Юниоры»). Им предстоит угадать значения фраз из классических литературных произведений, содержащих устаревшие слова.

Специалисты портала «Грамота.ру» в формате статей и карточек разобрали слова из лексикона Пушкина, Островского и Чехова. Пользователи смогут узнать об их значении, происхождении и аналогах в современном русском языке.