Одного из лидеров «Короля и шута» проверят на экстремизм | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:22 Одного из лидеров «Короля и шута» проверят на экстремизм Mash: Генпрокуратура проверит на экстремизм лидера «Короля и шута» Балунова РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура проведет проверку в отношении бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова на причастность к экстремизму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, поводом для проверки стали публикации Балунова в социальной сети. Проживающий в Калифорнии музыкант высказывался о россиянах в крайне негативном ключе, называя их «рабами» и «выродками».

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Общественники из екатеринбургского движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Они заявили, что живущий 18 лет в США Балунов оскорбляет население и страну, при этом зарабатывая на продаже своих книг в России.

Ранее председатель Совета отцов России Андрей Згонников потребовал признать певца рок-музыканта Юрия Шевчука иноагентом. Причиной стало недавнее заявление рокера о необходимости революции в стране.