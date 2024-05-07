Одного из лидеров «Короля и шута» проверят на экстремизм | 360°

07 мая 2024, 15:22
Одного из лидеров «Короля и шута» проверят на экстремизм
Mash: Генпрокуратура проверит на экстремизм лидера «Короля и шута» Балунова
Генеральная прокуратура проведет проверку в отношении бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова на причастность к экстремизму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, поводом для проверки стали публикации Балунова в социальной сети. Проживающий в Калифорнии музыкант высказывался о россиянах в крайне негативном ключе, называя их «рабами» и «выродками».
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Общественники из екатеринбургского движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Они заявили, что живущий 18 лет в США Балунов оскорбляет население и страну, при этом зарабатывая на продаже своих книг в России.
Ранее председатель Совета отцов России Андрей Згонников потребовал признать певца рок-музыканта Юрия Шевчука иноагентом. Причиной стало недавнее заявление рокера о необходимости революции в стране.
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