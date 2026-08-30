Одна из основ экономики. Путин поздравил россиян с Днем шахтера

Работники и ветераны угольной промышленности празднуют 30 августа День шахтера. Президент России Владимир Путин поздравил их в видеообращении на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил горняков, инженеров, технологов и рабочих за труд. Полезные ископаемые, такие как уголь, железная руда и кокс, по его информации, по-прежнему являются одной из основ экономики страны.

Россия занимает второе место по запасам угля, шестое по добыче и третье по экспорту. Путин сообщил, что внутренние потребности России тоже закрыты.

«Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением „слышать“ шахту и мгновенно принимать верные решения», — сказал он.

Ранее в городах Подмосковья отметили День государственного флага России. Праздничные мероприятия посетили более 40 тысяч человек.