Свыше 40 тысяч человек отметили День флага России в парках Подмосковья

Масштабный праздник «Моей Родины триколор», приуроченный ко Дню Государственного флага, провели 22 августа в 86 парках Подмосковья. По данным Министерства культуры и туризма области, торжества объединили более 40 тысяч жителей и гостей региона.

В рамках единой концепции прошли патриотические шествия «Мой флаг», тематические фотосессии, концерты под общим девизом «Вместе — мы сила», акция «Цвета Родины» и творческие мастерские «Символы России».

Центрами притяжения стали парк усадьбы Кривякино (Воскресенск), Центральный парк Пушкино, ГПКиО им. В. В. Воровского (Наро-Фоминск), «Сестрорецкий» (Клин) и «Парк Мира» (Мытищи).

В Воскресенске участники создавали брелоки «Флаг России» и «Голубь Мира», знакомились с выставкой «СВОи глаза», писали письма военнослужащим и завершили день концертом и лекцией о государственной символике.

В Пушкино праздничная колонна собрала молодежь, артистов и ансамбль народного танца «Россияночка». Для детей организовали конкурс рисунков «Матушка Земля» и профильные мастер-классы.

Главным событием в Клину стало выступление государственного ансамбля «Гусляры России» под руководством Юрия Евтушенко. Программа также включала создание коллективного полотна в цветах триколора, книжную выставку об истории символов страны и товарищеский матч по флорболу.

«Парк Мира» в Мытищах предложил гостям ярмарку традиционных пирогов, викторину, квест «Путешествие по России» и спортивные игры «Народы России».

В парке Свердловский (Лосино-Петровский) жители создали интерактивную карту страны, присоединились к акции «Знамя нашей Родины» и посмотрели программу «Страна! Единство! Флаг!».

Организаторами торжеств при информационной поддержке выступили Министерство культуры и туризма Московской области и «МосОблПарк».