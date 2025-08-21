Одиноких женщин с несколькими питомцами сравнили с квадроберами: что это было

Кошки и собаки стали заменять женщинам семью, мужа и детей. Такое заявление в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой сделал член Общественной палаты России, автор идеи о введении лимита на домашних животных Павел Пожигайло.

Суть инициативы заключается в том, что количество крупных животных в семье не должно превышать число детей.

«Разговаривал со своей знакомой из Петербурга, у них в доме женщина живет, у нее хаски. Она выставляет фотографию, говорит: „Вчера забралась в кровать, я ее не выгнала, мы так с ней спали“. Я надеюсь, естественно, как с собакой», — сказал Пожигайло.

Он заявил, что на Западе активно развивается тенденция, когда женщины заводят себе по пять-шесть собак или кошек.

«Фактически тем самым заменяют семью, детей. Целое сообщество организуется по этому поводу. Эти собаки часто даже в кровати спят», — добавил член ОП.

По его мнению, это нужно запретить.

«Это нормально, что ли? Это извращение. Если женщина живет с пятью-шестью собаками и не имеет ни мужа, ни детей, то это продолжение идеологии чайлдфри или квардроберов. Собственно, это одна и та же тема, связанная с извращением и сломанной психикой», — заключил Пожигайло.

Эксперты уверены, что питомцы помогают детям развиваться. Взаимодействие с животными формирует у ребенка понимание последствий своих действий, учит системности и развивает эмпатию, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По мнению эксперта по фэншую Олеси Руновой, наличие питомцев усиливает позитивную энергетику в жилье.