Психолог Абравитова отметила, что взаимодействие с питомцем учит детей системности

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «ФедералПресс» поделилась, как домашние животные помогают детям развивать ответственность и заботу.

По мнению эксперта, взаимодействие с питомцем формирует у ребенка понимание последствий своих действий, учит системности и развивает эмпатию. Она подчеркнула важность общего решения о заведении питомца и основную роль родителей в этом процессе.

Абравитова предложила поэтапный план воспитания ответственности: от подготовки к появлению питомца до самостоятельного выполнения ребенком обязанностей по уходу за ним под присмотром взрослых. Она отметила, что выбор питомца должен соответствовать возрасту и темпераменту ребенка, а также возможностям семьи.

Психолог подчеркнула, что на сбои в уходе нельзя реагировать криками или наказанием, а лучше разобрать ситуацию и предложить исправить ошибки.

«Питомец — мощный инструмент для воспитания ответственности. Если подходить к нему осознанно и терпеливо, ребенок приобретет бесценные качества: заботу, эмпатию, обязательность и дисциплину», — заключила Абравитова.