Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, что наличие питомцев усиливает позитивную энергетику жилища

Присутствие кошек, собак, рыбок и птиц в доме оказывает благоприятное воздействие на его энергетику. Таким мнением поделилась эксперт по фэншуй Олеся Рунова в разговоре с сайтом «Москва 24» .

По словам специалиста, домашние питомцы в общем способны усиливать активную энергетику жилища своих владельцев. Тем не менее, для того чтобы животное положительно влияло на фэншуй, необходимо, чтобы оно было окружено любовью и заботой.

Особо благоприятно наличие в доме кошки и собаки. Коты поглощают отрицательную энергию и негативную информацию, способствуют сохранению покоя и порядка. Они также ассоциируются с Тигром, который в китайской традиции олицетворяет защиту от внешней агрессии.

«Что касается собаки, то она подпитывает человека энергией и помогает справиться с болезнями, является символом достижения цели и верности», — подчеркнула Рунова.

По мнению собеседницы, наличие аквариума с рыбками также способствует созданию гармоничной атмосферы и подпитке энергетики человека. Идеальными местами для размещения аквариума считаются западная и юго-восточная части дома.

Не менее полезно содержание певчих птиц. Их пение способствует избавлению от одиночества и привлечению полезной информации, отметила эксперт.