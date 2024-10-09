«Один из самых разрушительных». Вильфанд объяснил опасность циклона «Милтон»

Тропический циклон «Милтон», который надвигается на Соединенные Штаты, может стать одним из самых разрушительных ураганов за всю историю. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом — по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — отметил синоптик.

Циклон надвигается в первую очередь на Флориду. Вильфанд заметил, что «Милтон» может оказаться мощнее самого разрушительного урагана в истории США — «Катрины», — который обрушился на страну в 2005 году.

Избежать пришествия циклона невозможно, но минимизировать потери реально, подчеркнул синоптик. Он напомнил, что речь идет о жизнях миллионов жителей, которых нужно эвакуировать, пока есть возможность.

Из-за надвигающегося циклона президент США Джо Байден отказался от поездки в Германию для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмену своего визита в Берлин он обещал обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.