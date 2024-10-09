Мощность урагана «Милтон» превысит максимальную отметку

Newsweek: ураган «Милтон» в США может усилиться до шестой категории

Приближающийся к Флориде ураган «Милтон» может усилиться до несуществующей шестой категории. Потоки ветра принесут крупные наводнения, сообщил журнал Newsweek .

Проходя над Атлантическим океаном, «Милтон» развил скорость до 180 миль (более 289 километров в час) и всего за несколько часов сменил категорию со второй на пятую. Ураганы ранжируются с помощью шкалы Саффира-Симпсона, и пока это максимальная отметка.

По информации издания, специалисты относят к пятой категории все ураганы скоростью ветра от 157 миль в час. «Милтон» превысил этот предел и в ближайшее время может перейти в предложенную учеными, но пока не одобренную шестую категорию со скоростью от 192 миль в час.

«Я не могу подобрать слов, чтобы метеорологически описать вам интенсивность шторма. <…> Сейчас это пятый самый сильный ураган, когда-либо зарегистрированный по давлению в этой части света», — заявил метеоролог Ноа Бергрер.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» обрушится на западное побережье Флориды 9 октября, область с сильными дождями останется в штате до утра следующего дня и спровоцирует сильные наводнения. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден отменил поездки в Анголу и Германию.