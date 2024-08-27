Один из энергоблоков Курской АЭС временно остановили для ремонта

Энергоблок № 4 Курской АЭС вывели для планово-предупредительного ремонта

Фото: РИА «Новости»

Энергоблок № 4 Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации», — отметили в сообщении.

Также сотрудники станции добавили, что планово-предупредительный ремонт является ежегодной плановой процедурой, которую проводят на энергоблоках российских АЭС. Это необходимо для поддержания стабильной работы оборудования и безопасной выработки электроэнергии.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично посетит Курскую АЭС, чтобы оценить «серьезную ситуацию» вокруг объекта. Также он заявлял о риске для ядерной безопасности вокруг станции.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что перед украинскими боевиками поставили задачу захватить атомную станцию в Курской области и войти в областной центр. После этого власти Украины начали бы торговаться с Россией.

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