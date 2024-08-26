МАГАТЭ направит комиссию на Курскую АЭС

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации»

Фото: РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично возглавит комиссию на Курской АЭС для оценки «серьезной ситуации» вокруг объекта. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Я лично возглавляю эту миссию на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации, учитывая серьезность ситуации», — сказал Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что безопасность всех атомных электростанций является центральной и основополагающей заботой МАГАТЭ.

«Безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться опасности. Это развивающаяся ситуация. Для меня крайне важно увидеть ситуацию своими глазами и обсудить модальность дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и защищенности объекта», — отметил он.

Три дня назад ВСУ пытались атаковать АЭС в Курчатове ударным беспилотником.

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