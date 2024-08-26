МАГАТЭ направит комиссию на Курскую АЭС

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично возглавит комиссию на Курской АЭС для оценки «серьезной ситуации» вокруг объекта. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Я лично возглавляю эту миссию на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации, учитывая серьезность ситуации», — сказал Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что безопасность всех атомных электростанций является центральной и основополагающей заботой МАГАТЭ.

«Безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться опасности. Это развивающаяся ситуация. Для меня крайне важно увидеть ситуацию своими глазами и обсудить модальность дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и защищенности объекта», — отметил он.

Три дня назад ВСУ пытались атаковать АЭС в Курчатове ударным беспилотником.