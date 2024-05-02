Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений властей Украины | 360°

Мир 02 мая 2024, 05:51 Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений властей Украины Матвиенко: по итогам СВО по крупицам соберут преступления властей Украины РИА «Новости»

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По результатам спецоперации понадобится большой трибунал, который соберет все преступления украинских властей. Об этом в Telegram-канале рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия со дня трагедии в Одессе.

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского „обыкновенного нацизма“, его путь, все его преступления», — заявила она.

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По словам Матвиенко, одним из центральных эпизодов трибунала должно стать предъявление обвинений по преступлению, совершенному 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов.

Она предупредила, что у таких преступлений не будет срока давности. Всех виновных в случившемся «назовут, и они не уйдут от ответственности».

В прошлом году жители Донецка принесли к закладному камню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов букеты красных гвоздик. Со дня страшных событий в 2024 году исполнилось десять лет.