Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

Госдума одобрила запрет зачислять в школы детей мигрантов без знания русского

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале .

«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — уточнил он.

Детей, не прошедших тестирование на знание русского, не будут допускать до освоения образовательных программ.

Авторами законопроекта выступили Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов думы и главы фракций нижней палаты парламента. Всего с начала года депутаты приняли 14 федеральных законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Доля детей иностранцев, которые не знают или плохо владеют русским языком, достигает 41%, сообщил накануне Володин. Он добавил, что язык необходимо знать для освоения школьной программы.