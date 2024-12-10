Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов

Володин: около 41% детей мигрантов не знают или плохо говорят на русском языке

Доля детей иностранцев, которые не знают или плохо владеют русским языком, составляет, а 41%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов», — отметил он.

Он отметил, что для освоения школьной программы детям необходимо хорошо знать язык. Если школьники им не владеют, то это приводит к проблемам с социальной адаптацией, а также вызывает затруднения у одноклассников и учителей, добавил Володин.

Он рассказал, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Документ в приоритетном порядке рассмотрят на заседании 11 декабря.