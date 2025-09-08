Общественники призвали провести проверку критиковавшей бойцов СВО путаны

Выступившая с публичной критикой бойцов специальной военной операции и сожалениями о «своем рождении в России» сотрудница сферы интимных услуг попала под критику межрегионального общественного движения «Зов народа». Как сообщил 360.ru член совета организации Руслан Шаламов, в отношении девушки направили обращение в СК для проведения проверки.

Он подчеркнул, что подобные оскорбления в адрес родной страны и ее защитников могут исходить только от предателя.

«В очередной раз сталкиваемся с тем, что некоторые граждане, пользуясь свободой, которую им дает Россия, позволяют себе откровенно плевать на нее и тех, кто ее защищает», — заявил Шаламов.

Копия обращения «Зова народа» в Следственный комитет оказалась в распоряжении 360.ru. Из документа следует, что общественники попросили ведомство проверить высказывания путаны на предмет дискредитации российской армии и неуважения к государственным символам и устройству Российской Федерации.

На минувшей неделе представитель межрегионального общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев выступил с инициативой запретить продажу материалов с автографами иностранных агентов.

Он напомнил, что деятелям, получившим такой статус, сейчас запрещено получать деньги от продажи своих материалов. Все средства аккумулируются на закрытых счетах. По мнению Зайцева, такие же ограничения нужно ввести на продажу предметов с автографами.