Закон о запрете продажи автографов иноагентов предложили ввести в России

Интернет-ресурсы, предназначенные для купли-продажи товаров, изобилуют предложениями приобрести подписи известных лиц искусства. Нередко встречаются объявления о продаже подписанных материалов, принадлежащих иностранным агентам. Сергей Зайцев, возглавляющий общественное движение «Зов народа», выразил позицию по этому поводу в интервью изданию «Абзац» .

Он подчеркнул необходимость принятия законодательных мер, ограничивающих оборот подобных артефактов: «Сегодня существует норма, согласно которой доходы от продажи сувенирной продукции, связанной с иностранными агентами, зачисляются на особый счет, доступ к средствам с которого закрыт самим деятелям. Я считаю целесообразным распространить аналогичные ограничения и на сферу торговли предметами с автографами иностранных агентов, введя полный запрет на их продажу».