Облитый кислотой в Подмосковье пес пошел на поправку

Пес Феникс, которого неизвестные облили кислотой в поселке Шатурторф в Московской области, пошел на поправку. Об этом 360.ru сообщили волонтеры, участвовавшие в спасении животного.

Раны собаки начали заживать, Феникс набрал мышечную массу и стал чувствовать себя значительно лучше. Однако полностью ожоги еще не зажили и курс терапии продолжается.

На сегодняшний день пес находится в приюте, найти ему ответственных и заботливых хозяев пока что не получилось, однако волонтеры не теряют надежды.

Спасением Феникса неравнодушные россияне занялись еще в июле. Тогда местные жители заметили в поселке Шатурторф животное с обожженной мордой и лапами. Поначалу к нему боялись подходить, поскольку издалека пес напоминал волка.