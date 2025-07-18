Похожего на волка пса облили кислотой в Подмосковье
Бездомную собаку, похожую на волка, облили кислотой в Московской области
В поселке Шатурторф в Московской области неизвестные облили кислотой бездомную собаку, которая внешне напоминает волка. Об этом 360.ru рассказала волонтер Галина, учавствовшая в спасении животного.
Первые заметившие пса местные жители начали делиться его фотографиями с ожогами на морде в социальных сетях. Внешне он действительно походил на хищника, поэтому многие испугались.
«Издалека можно было испугаться, что это волк. Он такой ощипанный был, вся морда обожжена, все четыре лапы с ранами, прожженными чуть ли не до мяса. Это был не волк, а просто несчастный пес, которого, видимо, выбросили», — поделилась Галина.
Несколько дней собака пряталась на окраине Шатурторфа, но потом решила выйти поближе к людям и показалась у здания местной общественной бани. Местные жители вычесали и начали подкармливать пса, а затем благодаря распространившемуся в социальных сетях видео на помощь пришли представители приюта «Чертог Волка».
«У нас не было зоотакси под рукой, а обычные, естественно, не повезли бы, все боятся. Отозвалась девушка Ксения, которая пригнала машину из Люберец. В два часа ночи пса посадили в клетку и привезли в приют», — рассказала волонтер.
Брошенного бездомного животного прозвали Феникс. Сейчас он проходит лечение, которое обещает быть длительным. Волонтеры ежедневно обрабатывают раны и уже наблюдают первые признаки восстановления. Они надеются, что после выздоровления пес обретет ответственного и доброго хозяина.
«Парень оживает, но лечение, конечно, долгое. Мажем ему раны, лечим. Постепенно будем готовить к пристройству, но только в самые-самые-самые надежные руки. Это должен быть человек, который поймет все его страдания», — добавила Галина.
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