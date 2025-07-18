Похожего на волка пса облили кислотой в Подмосковье

В поселке Шатурторф в Московской области неизвестные облили кислотой бездомную собаку, которая внешне напоминает волка. Об этом 360.ru рассказала волонтер Галина, учавствовшая в спасении животного.

Первые заметившие пса местные жители начали делиться его фотографиями с ожогами на морде в социальных сетях. Внешне он действительно походил на хищника, поэтому многие испугались.

«Издалека можно было испугаться, что это волк. Он такой ощипанный был, вся морда обожжена, все четыре лапы с ранами, прожженными чуть ли не до мяса. Это был не волк, а просто несчастный пес, которого, видимо, выбросили», — поделилась Галина.

Несколько дней собака пряталась на окраине Шатурторфа, но потом решила выйти поближе к людям и показалась у здания местной общественной бани. Местные жители вычесали и начали подкармливать пса, а затем благодаря распространившемуся в социальных сетях видео на помощь пришли представители приюта «Чертог Волка».

«У нас не было зоотакси под рукой, а обычные, естественно, не повезли бы, все боятся. Отозвалась девушка Ксения, которая пригнала машину из Люберец. В два часа ночи пса посадили в клетку и привезли в приют», — рассказала волонтер.