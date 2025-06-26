Обязательную идентификацию домашних животных могут ввести в России

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных. Соответствующее обращение к министру сельского хозяйства Оксане Лут о принятии инициативы от депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Антона Ткачева появилось в распоряжении 360.ru.

«Считаю необходимым ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне, что позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны», — заявил он.

Программу депутат предложил назвать «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем». Согласно тексту обращения, Ткачев считает необходимым ввести обязательную регистрацию домашних животных на всей территории России. На данный момент идентификация питомцев в том числе с помощью микрочипирования принята в 19 регионах.

По мнению автора инициативы, это поможет уменьшить количество бездомных животных в стране и повысит шансы возвращения потерявшихся питомцев домой.

Ранее новый раздел для питомцев появился на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. С помощью сервиса россияне смогут управлять всеми вопросами, связанными с домашними животными.