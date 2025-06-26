Личный кабинет питомца появился на «Госуслугах» в Подмосковье

Новый раздел для питомцев появился на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. С его помощью жители могут управлять всеми вопросами, связанными с домашними животными.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, раздел содержит информацию о питомцах с микрочипами. Через него можно записаться к ветеринару, подать заявку на поиск потерявшегося животного или оформить документы для перевозки. Также доступна функция регистрации новых питомцев.

Для использования сервиса необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА. Раздел расположен в блоке «Профиль» личного кабинета.

В Подмосковье действует обязательная регистрация собак всех пород старше трех месяцев. Новый сервис упрощает выполнение этих требований.