Личный кабинет питомца появился на «Госуслугах» в Подмосковье

Новый раздел для питомцев появился на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. С его помощью жители могут управлять всеми вопросами, связанными с домашними животными.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, раздел содержит информацию о питомцах с микрочипами. Через него можно записаться к ветеринару, подать заявку на поиск потерявшегося животного или оформить документы для перевозки. Также доступна функция регистрации новых питомцев.
Для использования сервиса необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА. Раздел расположен в блоке «Профиль» личного кабинета.
В Подмосковье действует обязательная регистрация собак всех пород старше трех месяцев. Новый сервис упрощает выполнение этих требований.
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