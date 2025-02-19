Обязательную аккредитацию практикующих психологов предложили ввести в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов. Документ, направленный на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, появился в распоряжении РИА «Новости» .

«Прошу рассмотреть возможность введения обязательной аккредитации для всех практикующих психологов в государственных организациях или в виде обязательного членства в саморегулируемой организации психологов», — написал парламентарий.

По его словам, такая мера поможет сократить число неквалифицированных специалистов без профильного образования и повысить доверие общества к профессии. Введение аккредитации установит единые стандарты подготовки клинических психологов.

«Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями», — отметил Чернышов.

В результате те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки.

Ранее омбудсмен Амет Володарский призвал повышать качество технического образования. По его словам, эффективным методом станет общественно-профессиональная аккредитация.