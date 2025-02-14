Омбудсмен Володарский предложил эффективный метод повышения качества технического образования

В России создадут единую систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Необходимость повышения качества технического образования обсудил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире Общественной Службы Новостей .

Эксперт отметил, что многие вузы сейчас стремятся удовлетворить запросы работодателей, быстро адаптируя учебные планы и дисциплины под их нужды. Однако через несколько лет такие специалисты могут оказаться невостребованными, так как образовательные учреждения не успевают за изменениями потребностей рынка труда.

Володарский предложил более эффективный подход — общественно-профессиональную аккредитацию, при которой модули, соответствующие требованиям работодателей, будут интегрироваться в учебные программы вузов без радикальных изменений. Это позволит лучше адаптировать образование к реальным нуждам экономики.