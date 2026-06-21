Обезвредивший преступника в ТЦ Краснодара боец заявил о желании вернуться на СВО

Боец спецоперации Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего парня, напавшего на людей в торговом центре в Краснодаре, планирует вернуться на СВО. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (на СВО. — Прим. ред.)», — сказал он.

Александр получил ранение в зоне спецоперации весной 2022 года, а зимой 2024-го по дороге на очередную операцию попал в аварии, после которой до сих пор восстанавливается. Воевода награжден медалью «За боевые отличия», а также орденом Мужества.

Во время нападения на посетителей ТЦ в Краснодаре Воевода задержал преступника и удерживал до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина получит премию Тиграна Кеосаяна. Она подразумевает денежное вознаграждение в размере миллиона рублей.