Обезвредивший напавшего на людей в ТЦ Краснодара получит премию Тиграна Кеосаяна

Четырнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит Александр Воевода, обезвредивший молодого человека, который устроил резню в торговом центре Краснодара. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян .

«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», — заявила Симоньян.

Лауреат получил денежное вознагражение в размере одного миллиона рублей за свой героический поступок.

Нападение произошло в субботу, 20 июня. Вооруженный ножом юноша ворвался в торговый центр и нанес ранения посетителям. От полученных травм скончалась женщина, еще несколько человек получили ранения.

Нападавшего задержали правоохранители. Против него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и убийстве. Следователи назначили нападавшему психиатрическую экспертизу. Свою вину он признал и раскаялся.