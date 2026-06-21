Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре признал свою вину и раскаялся

Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство посетителей в торговом центре в Краснодаре признал вину и раскаялся. Кадры допроса опубликовала пресс-служба СК России.

Следователь допросил 19-летнего парня, задержанного в рамках расследования уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. На вопрос, согласен ли молодой человек с задержанием, тот ответил, что да. Затем следователь спросил, признает ли он свою вину в совершении этих преступлений.

«Да, признаю. Раскаиваюсь», — сказал подозреваемый.

Молодой человек ранее напал на посетителей торгового центра, расположенного на улице Западный Обход. Погибла женщина, несколько человек попали в больницу с ножевыми ранениями. Следователи уже назначили проведение судебно-психиатрической экспертизы.