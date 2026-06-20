При нападении на ТЦ в Краснодаре пострадали минимум пять человек

Кондратьев: при нападении на ТЦ в Краснодаре пострадали пять человек

В результате нападения в торговом центре в Краснодаре ранения получили не менее пяти человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ЧП произошло в здании на Западном обходе, ножевые ранения посетителям нанес молодой человек.

«К сожалению, погибла женщина. Выражаю близким искренние соболезнования. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах», — написал глава области.

Кондратьев уточнил, что состояние пострадавших оценили как средней тяжести. На месте нападения работают правоохранительные органы.

Следственный комитет по факту нападения завел уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство», сообщила пресс-служба ведомства. Нападавшего задержали на месте, СК назначил судебно-психиатрическую экспертизу.