В Дагестане из снежного плена спасли 11 лошадей

В Дагестане 11 лошадей спасли из снежного плена после аномальных осадков

После аномальных осадков из снежного плена в горах Чародинского района Дагестана вызволили 11 лошадей, спасательная операция продлилась несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

«За селом Мощоб Чародинского района в высокогорье из снежного плена вызволили табун лошадей. Животные из-за аномальных осадков оказались отрезанными от проходов, глубина снега достигала до полутора метров. Удалось спасти 11 лошадей», — заявили в пресс-службе.

В администрации района добавили, что скот в холодное время года часто оставляют неподалеку от сел на высокогорных пастбищах, где животные самостоятельно добывают себе еду. Но весной затяжные дожди и снегопады сильно осложнили привычный уклад.

Одну кобылу, которая лежала на боку и не могла стоять на ногах, пришлось вытаскивать волоком, отметили в пресс-службе.

Ранее в апреле ветеринары спасли раненых лошадей в Запорожской области.