«Нужно просто рожать». Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом

Добровольный и осознанный отказ от рождения детей по своей сути — обыкновенный сатанизм. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале .

Он порассуждал о том, что Бог создал мужчину и женщину и наделил их способностью продолжать род.

Любое отклонение от основной идеи воспринимается не как свобода, а как открытое противостояние Богу — вызовом и спором. Уже давно известно, кто становится зачинщиком мятежа против Всевышнего, и чем это противостояние заканчивается, напомнил губернатор.

Суть национальной идеи, над которой размышляют многие выдающиеся умы, по мнению Шумкова, можно выразить так: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами».

Свою публикацию курганский губернатор пометил хештегом «ОбыкновенныйСатанизм».

Ранее почти каждый второй россиянин выступил за введение закона о запрете пропаганды чайлдфри. Половина опрошенных заявила, что идеологию отказа от рождения детей поддерживают люди с эгоистичными взглядами. Российские депутаты даже предложили ввести налог на бездетность, а полученные деньги направить на развитие детских домов.