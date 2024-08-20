Нужно обратиться в суд. Адвокат назвал алгоритм действий при домашнем насилии

Нередко жертвы домашнего насилия сами оказываются за решеткой. Так случилось с экс-журналисткой РБК Оксаной Гончаровой, которую приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя, избивавшего ее в течение долгих лет. Адвокат Алексей Цыганов в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил, как нужно действовать, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Если был как минимум единичный случай насилия, необходимо пойти в травмпункт, зафиксировать побои, обратиться в полицию и добиться того, чтобы правоохранители приняли заявление, объяснил адвокат. Если этого не произошло, нужно пойти в прокуратуру или в Следственный комитет.

«Если ваше заявление осталось без движения, значит пойти самостоятельно в суд в порядке частного обвинения. Кроме того, все данные факты нужно документировать. Обязательно нужно рассказать всем родственникам, всем знакомым, сотрудникам по работе. По большему счету вы себе делаете будущих свидетелей на тот случай, если это повторится, и пытаетесь себя обезопасить», — подчеркнул правозащитник.

В сентябре 2022 года Гончарова, ее сожитель Алексей Самусев и его товарищ вместе выпивали. Произошел конфликт, в результате которого женщина ударила Самусева ножницами. Тот скончался. Суд признал Гончарову виновной в убийстве.