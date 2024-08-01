Экс-журналистку «Ведомостей» Гончарову признали виновной в убийстве сожителя

Суд присяжных единогласно признал бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в убийстве экс-сожителя Алексея Самусева, но объявил ее заслуживающей снисхождения. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Согласно материалам уголовного дела, 28 сентября 2022 года Самусев, его друг Максим Валиулин и Гончарова вместе выпивали. Между ними возникла ссора, и Гончарова несколько раз ударила бывшего сожителя ножницами. Одна из ран оказалась смертельной.

Журналистке предъявили обвинение в убийстве, но она не признала вину и заявила, что только защищалась. Ее адвокат Александр Гаранин настаивал, что у подзащитной зафиксировали синяки и порез, а убитый, будучи ранее трижды судимым, много раз ее избивал.

Гособвинение при этом настаивало, что на орудии убийства не было отпечатков пальцев и других биологических следов Самусева, а Валиулин дал показания, что не видел у друга в руках ножниц.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания», — заявила Гончарова в последнем слове.

Приговор по этому делу вынесут 19 августа. По Уголовному кодексу, если присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, суд не вправе назначить ему наказание строже двух третей от максимального срока.

В мае жительницу Удмуртии приговорили к восьми годам за убийство сожителя.