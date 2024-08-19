Суд в Подмосковье вынес приговор убившей сожителя журналистке Оксане Гончаровой

Городской суд Электростали вынес приговор бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» Оксане Гончаровой, признанной виновной в убийстве сожителя в сентябре 2022 года. Видео из зала суда появилось в распоряжении 360.ru.

Обвинение настаивало на умышленном убийстве, защита утверждала, что женщина оборонялась. Суд назначил подсудимой семь лет колонии общего режима и компенсацию по одному миллиону рублей родителям погибшего.

Известно, что 28 сентября 2022 года Оксана Гончарова, ее сожитель Алексей Самусев и его товарищ вместе выпивали. В результате конфликта женщина несколько раз ударила Самусева ножницами. Одна из ран оказалась смертельной и мужчина умер. Следствие выяснило, что мужчина часто избивал сожительницу. Адвокат Гончаровой отметил, что у нее зафиксировали синяки и порез. Ранее Самусев был трижды судим. Коллеги журналистки считают, что она случайно убила сожителя, защищаясь.