Новый год наступил по всей России

В самом западном регионе России наступила полночь. Таким образом на всей территории страны наступил 2026 год.

Калининградская область находится в часовом поясе UTC+2, где время на один час отстает от московского. Новый год в этом регионе наступил через час после столицы.

Первыми праздник отметили пограничники и сотрудники метеостанции на восточных рубежах России — дальних островах в Беринговом проливе. Это произошло, когда в Москве 31 декабря пробило 15:00. На материке в это время праздновали жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

