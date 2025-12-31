Россиянам напомнили о простом способе облегчить похмелье

Похмелье связано с обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Чтобы облегчить состояние после употребления спиртного, в первую очередь нужно восполнить потерю жидкости, рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

«Полезно включить в рацион продукты, насыщенные антиоксидантами. Свежие ягоды, цитрусовые, зеленые овощи вроде шпината и капусты поддерживают работу клеток и уменьшают воспалительные процессы», — поделилась она.

Хорошим вариантом Мельникова назвала легкие бульоны. Куриные или овощные супы, по ее словам, помогают облегчить головную боль, а также восполнят питательные вещества. К эффективным средствам врач отнесла кокосовую воду и другие напитки с электролитами. Благодаря им солевой баланс придет в норму, слабость и тошнота сойдут на нет.

В первые часы после пробуждения гастроэнтеролог рекомендовала пить побольше обычной воды. От кофе и других содержащих кофеин напитков лучше отказаться.

Самым надежным способом избежать тяжелого состояния, подчеркнула собеседница газеты, будет умеренное употребление алкоголя.