«Работа России»: женщины составляют большинство среди соискателей в Петербурге

В Санкт-Петербурге среди всех граждан, ищущих работу, 60% составляют женщины. Согласно данным портала «Работа России», их интересуют преимущественно вакансии в области административно-хозяйственной деятельности и секретариата. Доля резюме в этой сфере превышает 13%, написал «Петроград» .

Чаще всего петербурженки ищут работу администратором, секретарем-референтом, офис-менеджером, диспетчером и архивистом. На втором месте по популярности — сфера обслуживания с 11,5% резюме. Здесь востребованы должности официанта, кассира, помощника и охранника.

На третьем месте — продажи, закупки и снабжение (10,6% резюме). Женщины претендуют на вакансии офис-менеджера, бухгалтера, продавца-консультанта, специалиста по закупкам, логиста и координатора по поставкам.

По словам директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анны Харичевой, в последнее время женщины активно переходят в сферу технологий и платформенной экономики.