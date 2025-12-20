Новогодние огни зажгли на главной елке Петербурга

В Санкт-Петербурге на главной елке, которую ежегодно устанавливают на Дворцовой площади, зажгли новогодние огни. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В праздничной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Понаблюдать за включением новогодних огней собрались жители и гости Северной столицы. Всех пришедших поздравили с наступающим праздником.

По данным источника, на Дворцовой площади также работает «Новогодняя почта», где можно бесплатно отправить открытку в любой регион России. Найти место активности легко по заметному пятиметровому торшеру, украшенному гирляндами. Для любителей активного отдыха есть горка. Катание на тюбингах также не требует оплаты.

Напомним, высота новогодней ели на Дворцовой площади — около 30 метров. Дерево не искусственное, оно выращено в Копорском лесничестве Ленинградской области.

Главный символ праздника украшен в ретростиле: для его оформления использованы игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков, а также флажки, серпантин и ретролампочки. На макушке красуется пятиконечная звезда.