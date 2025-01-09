На Дворцовой площади загорелась главная елка Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади загорелась главная городская новогодняя елка. Об этом сообщило издание Neva.Today .

По данным журналистов, возгорание началось на высоте семи метров из-за короткого замыкания в гирлянде.

Сотрудники МЧС после ликвидации возгорания демонтировали часть гирлянды длиной три метра.

Невольным свидетелем этого инцидента стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Дворцовой площади, где видно, как на елке работают спасатели. Ивлеева при этом отметила, что на улице замечательная погода и вокруг отличное настроение, и назвала это «рождественской сказкой».

Ранее в одном из уральских городов загорелась городская елка во время празднования Нового года. Причиной возгорания стал запущенный рядом фейерверк.