Новогодние каникулы в России в 2026 году продлятся 12 дней

В 2026 году новогодние каникулы у россиян, благодаря переносу, продлятся 12 дней. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Нерабочими будут дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — отметил глава ведомства Антон Котяков.

Также россиян ждут сокращенные рабочие недели и дополнительные выходные в течение года. Нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

Ранее стало известно, что экономист Валерий Корнеев призвал продлить майские праздники за счет январских. По его мнению, это пойдет на пользу как самим россиянам, так и экономике страны.