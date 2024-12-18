Новгородский губернатор призвал жестко наказывать алиментщиков
РБК: новгородский губернатор призвал жестко наказывать за неуплату алиментов
Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин призвал жестко наказывать тех, кто уклоняется от выплаты алиментов. Об этом он сообщил в интервью РБК.
«В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя», — заявил он.
Губернатор призвал государство максимально включиться в процесс взыскания алиментов, чтобы это не было унизительно для родителя-одиночки. В частности, он предложил автоматизировать выдачу исполнительного листа.
В октябре министерство юстиции предложило платить алименты на воспитание студентов-очников до 23 лет. Ведомство объяснило это тем, что многие из учащихся из-за плотного графика не могут полноценно трудоустроиться и зарабатывать.
Адвокат Владислав Будовниц призвал доработать этот проект, чтобы не возникало дисбаланса интересов.