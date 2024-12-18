Новгородский губернатор призвал жестко наказывать алиментщиков

Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин призвал жестко наказывать тех, кто уклоняется от выплаты алиментов. Об этом он сообщил в интервью РБК .

«В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя», — заявил он.

Губернатор призвал государство максимально включиться в процесс взыскания алиментов, чтобы это не было унизительно для родителя-одиночки. В частности, он предложил автоматизировать выдачу исполнительного листа.

В октябре министерство юстиции предложило платить алименты на воспитание студентов-очников до 23 лет. Ведомство объяснило это тем, что многие из учащихся из-за плотного графика не могут полноценно трудоустроиться и зарабатывать.

Адвокат Владислав Будовниц призвал доработать этот проект, чтобы не возникало дисбаланса интересов.