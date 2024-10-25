В России предложили продлить срок выплаты алиментов

Министерство юстиции России предложило ввести плату алиментов совершеннолетним в возрасте до 23 лет при условии, если они получают очное образование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте объяснили, что из-за учебной нагрузки многие трудоспособные совершеннолетние не могут идти работать. Поэтому рассматривается возможность получения алиментов детьми, пока им не исполнилось 23 года.

Помимо этого, министерство предложило разрешить получение алиментов для выпускников школ до 1 сентября года завершения обучения, если им еще не исполнилось 19 лет.

Кроме того, в законопроект хотят ввести административную ответственность за отказ осуществлять выплаты без уважительной причины. Принятие документа предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс и ФЗ «Об исполнительном производстве».

Ранее в России продлили срок действия выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года.