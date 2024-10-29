Мама, папа, дайте денег. Дети до 23 лет смогут взыскивать алименты с родителей

В предложенном Минюстом проекте о выплате алиментов студентам-очникам до 23 лет есть недоработки, заявил 360.ru адвокат Владислав Будовниц. Он объяснил, что выплаты автоматически начисляться не будут, однако баланс интересов сторон может нарушиться. Юрист призвал отправить документ на доработку.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», — объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.