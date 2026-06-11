Новая пенсионная программа появится в России

Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России

В России разрабатывают внедрение новой пенсионной программы с участием государства. Об этом «Известиям» сообщил президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

По его словам, рынок разрабатывает параметры программы с господдержкой, финансироваться она будет за счет работодателя. Сотрудник при трудоустройстве станет участником системы автоматически, сохранив право выйти из нее.

Работодатель начнет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, затем фонд начнет инвестировать их, чтобы приумножить и защитить сбережения от инфляции.

Беляков подчеркнул, что программа станет новым инструментом для формирования дополнительной пенсии. Она начнет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, но с налоговыми льготами.

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