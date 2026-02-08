Новая пандемия? Смертоносный вирус нипах вырвался из Индии

В Бангладеш зафиксировали первую в этом году смерть от вируса нипах после недавней вспышки заболевания в соседней Индии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения на официальном сайте .

Жительница севера страны скончалась через неделю после появления первых симптомов: лихорадки, сильной головной боли и судорог. Врачи выяснили, что она пила сырой сок финиковой пальмы, который, скорее всего, был заражен летучими мышами.

До этого два случая заражения выявили в индийском штате Западная Бенгалия, где сейчас на карантине сидят около 200 человек.

Из-за угрозы распространения вируса аэропорты Таиланда, Сингапура и Малайзии ввели обязательную проверку температуры у пассажиров. Нипах считается крайне опасным: лекарств и вакцин от него нет, а смертность достигает 75%.

ВОЗ заявила, что вирус плохо передается от человека к человеку, поэтому риск мировой пандемии остается низким.

У людей, перенесших болезнь, могут сохраняться долгосрочные неврологические нарушения, изменения личности и хронические судороги. В редких случаях воспаление мозга (энцефалит) может рецидивировать спустя месяцы или даже годы после первоначального заражения.

В настоящее время все 35 человек, контактировавших с погибшей женщиной в Бангладеш, находятся под наблюдением, их тесты на вирус показали отрицательный результат. Однако проверка все еще идет — инкубационный период при вирусе нипах может длиться до 45 дней.