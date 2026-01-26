Врач Чернышова объяснила, что инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней

Инкубационный период вируса Нипах может достигать 45 дней. Это значит, что человек, заразившийся в Индии, может вернуться в Россию и столкнуться с симптомами уже здесь, сообщила терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист отметила, что вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов. Хотя у некоторых инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме.

«Начальные симптомы неспецифичны и схожи с обычным гриппом или ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость. Это затрудняет раннюю диагностику», — добавила медик.

По ее словам, однозначно указывающего на вирус Нипах симптома нет, поэтому важно информировать врача о недавнем пребывании в эндемичном регионе, если после возвращения в Россию возникли признаки заболевания.