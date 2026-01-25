25 января 2026 19:33 Вспышка смертельного вируса Нипах в Индии: что это и угрожает ли России? Эпидемиолог Покровский объяснил, грозит ли распространение Нипаха пандемией 0 0 0 Фото: M. Woike/blickwinkel / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах — и снова причиной распространения стали летучие мыши, также известные как летучие собаки или лисицы. Чем опасна эта инфекция и грозит ли миру новая пандемия — в материале 360.ru.

Вспышка вируса Нипах в Индии Всего в Индии выявили минимум пять случаев заражения вирусом Нипах. На этой неделе инфекцию подхватили врач, медсестра и сотрудник лечебного учреждения. «Предполагается, что медсестра, находящаяся в коме, заразилась инфекцией во время лечения пациента с тяжелым респираторным заболеванием», — сообщила газета The Metro. По данным издания, власти проверили 180 человек, контактировавших с зараженными, и поместили 20 из них на карантин.

Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Пассажиров из Индии начали проверять в аэропортах Таиланда. Особое внимание уделяют тем, кто следовал из районов повышенного эпидемиологического риска. Прибывающим выдают Health Beware Card — информационную карту с перечнем симптомов и рекомендации. Индийские власти начали проверку летучих мышей на вирус Нипах. «Национальный институт медицинских исследований начал проводить выборочные тесты методом ОТ-ПЦР среди летучих мышей в зоопарке Алипур на юге Колкаты, чтобы проверить, являются ли эти животные переносчиками вируса Нипах. Группа медиков собрала образцы крови и мазки у летучих мышей в зоопарке», — сообщил телеканал NDTV.

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB / www.globallookpress.com

Что за вирус Нипах Нипах — зоонозная инфекция, которая передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека к человеку. Впервые вирус выявили в 1999 году в Малайзии. ВОЗ классифицирует Нипах как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Инфекция считается высокорисковой из-за большой смертности, отсутствия лечения и вакцины. Инкубационный период — от четырех до 14 дней после заражения.

Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Симптомы вируса Нипах К ранним симптомам относится: высокая температура;

головная боль;

ломота в мышцах;

слабость;

боль в горле;

кашель (не всегда).

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Признаки поражения нервной системы: выраженная сонливость;

заторможенность;

спутанность сознания;

судороги;

быстро прогрессирующее ухудшение состояния, вплоть до комы.

Главная опасность вируса Нипах Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций, рассказал эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Взгляд». По его словам, из-за активного авиасообщения между Россией и Индией существует реальная опасность распространения Нипаха.

Фото: Herwin Bahar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Меры Роспотребнадзора против Нипаха Роспотребнадзор разработал современную диагностическую тест-систему для купирования риска завоза вируса Нипах в Россию. «Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что в стране есть достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через границу функционирует АИС «Периметр» — система позволяет в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекции. Роспотребнадзор рекомендует туристам: избегать контакта с больными животными;

тщательно мыть руки с мылом;

использовать антисептические средства;

мыть фрукты и овощи перед употреблением;

избегать употребления воды из непроверенных источников.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Есть ли угроза всемирного распространения Нипаха? Время от времени из-за животных происходят вспышки Нипаха, но серьезных эпидемий среди людей не было, рассказал 360.ru академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. «Видимо, в Индии несколько вспышек произошло. Здесь могут быть какие-то сезонные моменты. Это возбудитель у одного из видов летучих мышей, их называют летучими собаками и летучими лисицами. Могут от них заражаться животные. В таких случаях достаточно редко заражаются люди. Когда число случаев увеличивается, это вызывает беспокойство, но исторически говорит о том, что большой угрозы всемирного распространения нет», — сказал он.

Фото: Herwin Bahar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По словам специалиста, в группе риска — сельскохозяйственные рабочие. Вирус не опасен для России.

Летучих собак и лисиц у нас нет, и, наверное, потепление такое никогда не наступит, чтобы они у нас поселились. Животных мы тоже не экспортируем из этих стран. Только какие-то экзотические случаи, кто-то может заразиться от экзотических животных. От человека к человеку довольно редко передается. Поэтому вспышки не будет, но единичные случаи, конечно, завозные, могут быть. Вадим Покровский эпидемиолог

Потенциала для новой пандемии нет, подчеркнул Покровский. Однако сейчас в мире наблюдается расцвет туризма, напомнил 360.ru руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев. «И что вы хотите, если наши сограждане разъезжают миллионами по всему миру? Чтобы мы абсолютно были застрахованы от всего? Да нет, конечно. Туризм поддерживает появление вирусов вдруг неожиданно то в одном, то в другом месте», — добавил он. Специалист посоветовал соблюдать правила личной гигиены, чтобы защититься от инфекции, и обращаться к врачу при первых ее признаках.