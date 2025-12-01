Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых в истории

Ноябрь в Москве занял третье место в категории самых теплых ноябрей в истории. Средняя температура в месяце — +3,8 градуса, это на 4,3 градуса больше климатической нормы. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

По его словам, декабрь сохранит теплую погоду.

«С таким показателем ноябрь 2025 года занимает третью строчку в ранжированном списке самых теплых ноябрей за всю историю наблюдений за погодой в столице, уступив ноябрю 1996 года с температурой плюс 3,9 градуса и лидеру, ноябрю 2013 года с температурой плюс 4,0 градуса», — сказал синоптик.

Леус отметил, что количество осадков в столице за прошлый месяц, согласно замерам на ВДНХ, составило 74 миллиметра, что почти в полтора раза превышает стандартные показатели (143%). Однако даже в текущем столетии этот ноябрь занимает лишь пятую строчку среди самых дождливых.

Несмотря на теплую погоду, в столице уже подготовились к зимним праздникам. На Манежной площади установили новогоднюю елку.