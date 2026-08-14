Леус: ночь на 14 августа оказалась одной из самых холодных с начала лета

Минувшая ночь оказалась одной из самых холодных с начала лета — температура опустилась до +9,7 градуса. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил +9,7 градуса — это третий показатель среди самых холодных с начала лета и самая низкая температура за июль и август», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что таких низких температур ночью в Москве не было с 3 июля. На других станциях в это время было от +8,1 в Бутово до +10,7 на Балчуге. В Новой Москве — до +7,5. На территории Подмосковья только в Люберцах было чуть выше +10, а холоднее всего оказалось в Сергиевом Посаде — +6,7 градуса. По словам Леуса, предстоящая ночь тоже будет холодной.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летнее тепло вернется в Москву к выходным 15 и 16 августа.