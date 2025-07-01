«Неудачный эксперимент». ФАС попросили проверить Пулково из-за платных курилок

Боярский: цена за курительную зону в Пулково в 500 рублей загонит людей в туалет

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский обратился в Федеральную антимонопольную службу с запросом проверить введение аэропортом Пулково платы за посещение зоны для курения в размере 500 рублей. В беседе с 360.ru депутат оценил нововведение в воздушной гавани.

«Мне кажется, это неудачный эксперимент. 500 рублей — это заградительная плата, которая, по сути, равняется нижней границе штрафа за курение в общественном месте», — отметил он.

Боярский напомнил о федеральном законе, который позволил вернуть курительные кабины в стерильные зоны аэропорта, для того чтобы очистить воздух в общественных местах, особенно в туалетах.

«Мне кажется, что за 500 рублей вряд ли кто-то пойдет курить. Поэтому люди вновь пойдут дымить в кабинки туалета, что плохо скажется на репутации аэропорта. Я уже обратился в УФАС, чтобы они обратили внимание на этот вопрос», — добавил политик.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково будут брать плату за пользование зоной для курения. Введение платы объяснили тем, что воздушные гавани не обязаны предоставлять бесплатные курилки.